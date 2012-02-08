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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 21:39 BJT

〔亚洲橡胶〕2月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 311.0 55 311.0 1

* 3月 311.6 104 310.9 5

* 4月 315.7 99 315.0 9

* 5月 320.8 194 319.2 5

* 6月 323.6 912 322.3 47

* 7月 325.9 6026 325.2 1028

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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