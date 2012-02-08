〔东南亚股市〕全线上涨,因希腊有望达成改革协议为外部援助铺平道路

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷2月8日电---东南亚股市周三上涨,因油价和金属价格坚挺,支撑了商品相关类股.此外希腊有望达成一项改革计划为新的国际援助铺路,也扶助市场.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI、马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI均触及六个月高位.新加坡股市上涨0.8%,马来西亚股市上涨0.9%,泰国股市则攀升1.4%.
菲律宾股市.PSI收高1.1%,仍徘徊在纪录高位下方.印尼股市.JKSE上涨0.8%,越南股市.VNI跳升2.1%.
投资者纷纷买进商品相关类股,如新加坡的金光农业资源(GAGR.SI)、马来西亚的森那美(SIME.KL)、泰国的Indorama Ventures Pcl (IVL.BK).
当地经纪商表示,避险情绪减弱令资金涌入风险资产.能源相关股成为交投最活跃、表现最好的板块.
1340GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2982.20 24.42 +0.83 +12.69 2646.35
马来西亚 .KLSE 1553.18 14.41 +0.94 +1.47 1530.73
泰国 .SETI 1116.08 14.96 +1.36 +8.85 1025.32
印尼 .JKSE 3988.70 33.25 +0.84 +4.36 3821.99
菲律宾 .PSI 4805.80 49.82 +1.05 +9.92 4371.96
越南 .VNI 409.53 8.45 +2.11 +16.49 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。