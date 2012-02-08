〔东南亚股市〕全线上涨,因希腊有望达成改革协议为外部援助铺平道路

路透曼谷2月8日电---东南亚股市周三上涨,因油价和金属价格坚挺,支撑了商品相关类股.此外希腊有望达成一项改革计划为新的国际援助铺路,也扶助市场.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI、马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI均触及六个月高位.新加坡股市上涨0.8%,马来西亚股市上涨0.9%,泰国股市则攀升1.4%.

菲律宾股市.PSI收高1.1%,仍徘徊在纪录高位下方.印尼股市.JKSE上涨0.8%,越南股市.VNI跳升2.1%.

投资者纷纷买进商品相关类股,如新加坡的金光农业资源(GAGR.SI)、马来西亚的森那美(SIME.KL)、泰国的Indorama Ventures Pcl (IVL.BK).

当地经纪商表示,避险情绪减弱令资金涌入风险资产.能源相关股成为交投最活跃、表现最好的板块.

1340GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2982.20 24.42 +0.83 +12.69 2646.35

马来西亚 .KLSE 1553.18 14.41 +0.94 +1.47 1530.73

泰国 .SETI 1116.08 14.96 +1.36 +8.85 1025.32

印尼 .JKSE 3988.70 33.25 +0.84 +4.36 3821.99

菲律宾 .PSI 4805.80 49.82 +1.05 +9.92 4371.96

越南 .VNI 409.53 8.45 +2.11 +16.49 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 张涛

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