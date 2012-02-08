〔美国热股〕雅虎盘初上涨0.76%%,董事长及三名董事即将辞职

路透2月8日电---雅虎(YHOO.O)董事长Roy Bostock和其他三名董事即将辞职.该公司处境艰难,正在推进一项内部整顿,包括讨论其在阿里巴巴集团和雅虎日本(4689.T)所持股份的处理问题.[ID:nCN1375776]