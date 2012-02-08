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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 22:49 BJT

〔美国热股〕Illumina盘初上涨,此前拒绝瑞士制药商罗氏的收购提议

路透2月8日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX周三公布,对基因测序公司Illumina (ILMN.O)以价码不足为由拒绝其57亿美元收购提议感到失望,但坚称现有出价是"充分而公允的".

Illumina周二拒绝了罗氏的敌意收购提议,指因其低估了该公司价值.

Illumina周三盘初上涨1.74%,报52.70美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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