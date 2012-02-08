〔美国热股〕Illumina盘初上涨,此前拒绝瑞士制药商罗氏的收购提议

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月8日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX周三公布,对基因测序公司Illumina (ILMN.O)以价码不足为由拒绝其57亿美元收购提议感到失望,但坚称现有出价是"充分而公允的".
Illumina周二拒绝了罗氏的敌意收购提议,指因其低估了该公司价值.
Illumina周三盘初上涨1.74%,报52.70美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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