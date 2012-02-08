〔英国债市〕英债上扬,因欧洲央行对援助希腊存在分歧

路透伦敦2月8日电---英国公债期货周三从两个月低位反弹,此前路透报导称,欧洲央行(ECB)就援助希腊存在分歧,这重新激起对希腊达成债务重组协议的疑虑.

两位欧元区货币政策消息人士周三向路透表示,欧洲央行决策者仍对ECB如何参与希腊主权债务重组存有歧见.

消息传出几分钟後,3月英债期货FLGH2追随德债期货FGBLH2升至日高,结算价升21个跳动点,报115.09,远离稍早的两个月低位114.60.

"倘有任何事情预示希腊债务重组协议将不能如期达成,都将导致资金涌向安全资产之类的举动,"摩根大通英债策略师Francis Diamond指出.

截止1630GMT,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR与可比德债EU10YT=RR利差缩窄3个基点,至22个基点,在最近几个交易日曾触及约30个基点的两个月高位.

Diamond并称,10年期英国公债收益率下降3个基点,至2.19%,此前未能守住技术水准约2.21%上方的涨幅.

英债市场将重点关注周四的英国央行货币政策委员会决定,分析师普遍预计英央行将宣布追加500亿英镑的量化宽松措施.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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