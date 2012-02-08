〔英国债市〕英债上扬,因欧洲央行对援助希腊存在分歧

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦2月8日电---英国公债期货周三从两个月低位反弹,此前路透报导称,欧洲央行(ECB)就援助希腊存在分歧,这重新激起对希腊达成债务重组协议的疑虑.
两位欧元区货币政策消息人士周三向路透表示,欧洲央行决策者仍对ECB如何参与希腊主权债务重组存有歧见.
消息传出几分钟後,3月英债期货FLGH2追随德债期货FGBLH2升至日高,结算价升21个跳动点,报115.09,远离稍早的两个月低位114.60.
"倘有任何事情预示希腊债务重组协议将不能如期达成,都将导致资金涌向安全资产之类的举动,"摩根大通英债策略师Francis Diamond指出.
截止1630GMT,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR与可比德债EU10YT=RR利差缩窄3个基点,至22个基点,在最近几个交易日曾触及约30个基点的两个月高位.
Diamond并称,10年期英国公债收益率下降3个基点,至2.19%,此前未能守住技术水准约2.21%上方的涨幅.
英债市场将重点关注周四的英国央行货币政策委员会决定,分析师普遍预计英央行将宣布追加500亿英镑的量化宽松措施.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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