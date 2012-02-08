〔欧元债市〕10年期德债收益率升至两周高位,希腊有望最终达成协议

路透伦敦2月8日电---德国10年期公债收益率(殖利率)周三升至两周高位,因市场谨慎乐观地认为,希腊将最终同意实施必要的改革以获得援助和避免无序债务违约.

有报导称,欧洲央行(ECB)围绕是否参与希腊债务重组仍存在分歧,这助推德债在欧洲尾段脱离其最低水平,但10年期德债收益率在未来一个交易日将在2%左右受到压制,在最近的跌势中,德债收益率一直未突破2%水平.

投资者将关注欧洲央行决策者在周四开会时澄清其在希腊债务互换中的立场,此前华尔街日报报导称,欧央行已对持有希腊债券作出让步.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB结算价升2个基点,至1.98%,此前一度短暂升越2.0%,试探今年初以来交易区间的高端.

德国标售33亿欧元五年期公债获得追捧,也协助限制避险公债的跌幅,但本期公债得标利率与收益率曲线上的其他年期债券相比偏高,需求不象1月标售时那麽强劲.

"(10年期德债收益率)处於2%水平是重要的,但在明天举行欧洲央行会议的前夕,尤其是希腊重大消息频出之际,市场不愿推高德债收益率."一位交易员指出.

葡萄牙经济鲜有增长,使该国明年不太可能再次进入资本市场,而意大利则依赖欧洲央行的流动性支持其公债标售.

西班牙10年期公债表现逊於欧元区其他国家公债,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨17个基点,报5.27%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌3个基点,报5.6%,没有跌破5.50%.意大利10年期公债较可比德债收益率差当日微幅收窄.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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