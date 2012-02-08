〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,市场在USDA公布数据前调整部位

路透2月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,在周四美国农业部(USDA)公布2月作物产量及供需报告前,投资者调整部位.

欧元/美元周三在震荡交投中下跌,因希腊政治领袖就该国第二笔救助方案所举行会议的结果仍具有不确定性,不过投资者乐观认为该协议将达成.

美国农业部将於周四1330GMT公布上周出口销售报告,分析师平均预估上周玉米出口销量为80至115万吨,前周出口销量为974,900吨.

美国农业部将於周四1330GMT公布2月作物产量及供需报告,交易商不愿在玉米期市大量持有空头部位.

市场预计美国农业部将削减2011-12年美国玉米期末库存,并预计美国农业部还将调降阿根廷2012年产量预估.

3月玉米合约的重要支撑位是100日移动均线切入位6.34-1/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.65美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

CBOT-3月玉米期货合约CH2微涨1/4美分,报蒲式耳6.42-1/2美元.

今日玉米成交量预估为485,896口.(完)

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