〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,经纪商在USDA报告出炉前调仓

路透芝加哥2月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三震荡收低,交易员称,这源於美国农业部(USDA)周四公布月度作物报告前,经纪商调整仓位.

在美元转跌为升和美国原油期货抹去稍早涨幅後,大豆期货回吐早先的涨幅.美元走强对於以美元计价的谷物和油籽作物而言是不利信号.

CBOT-3月大豆期货SH2在隔夜Globex交易中追平1月3日高位12.44-3/4美元,但未能突破阻力位和冲高.

美国World Weather的Drew Lerner指出,阿根廷昨日迎来亟需的降雨,提振了大豆产量预估.布宜诺斯艾利斯的部分地区降雨高达3.5英寸.

USDA的2月农作物和供需报告料将显示,美国大豆期末库存小幅下降,并调降其对南美玉米和大豆产量的预估.

收成预测机构Agroconsult调降巴西2011/12年大豆产量预期至7,100万吨,比上次预测降低3%.

CBOT-3月大豆期货Sc1收低1/2美分,报每蒲式耳12.31-1/2美元.

3月豆粕合约SMc1收跌3.70美元,报每短吨321.70美元.

3月豆油合约BOc1收升0.41美分,报每磅52.58美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆195,285口,豆油109,472口和豆粕75,424口.

以下为CBOT农产品期货在2005GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

-----------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 642.50 0.25 0.0% -0.6%

CBOT大豆Sc1 1231.50 -0.50 0.0% 2.8%

CBOT豆粕SMc1 321.70 -3.70 -1.1% 4.0%

CBOT豆油BOc1 52.58 0.41 0.8% 0.9%

CBOT小麦Wc1 660.75 -1.50 -0.2% 1.2%

CBOT稻米RRc1 1420.50 10.00 0.7% -2.7%

EU小麦BL2H2 216.00 -5.50 -2.5% 6.7%

NYMEX原油期货CLc1 98.89 0.48 0.5% 0.1%

道琼工业指数.DJI 12,882 4 0.0% 5.4%

现货金XAU= 1732.46 -12.44 -0.7% 10.8%

欧元/美元EUR= 1.3258 -0.0001 0.0% 2.4%

美元指数.DXY 78.6120 0.0360 0.1% -2.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 676 16 2.4% -61.1%

-----------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]