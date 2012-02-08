〔全球金市〕金价下挫近1%,因技术面因素和欧洲经济消息令人失望

* 黄金因欧洲方面的悲观经济消息而下跌

* 市场等待希腊接受苛刻的救助条件

* 黄金未能突破每盎司1,750美元,技术性卖盘带来压力

* 黄金-白银比率跌至三个月低位

* 市场关注:周四公布的美国趸售(批发)库存和趸售销售数据

路透纽约/伦敦2月8日电---黄金周三下跌近1%,因投资者对欧洲经济再度生疑,并且技术阻力位令人们在上日上涨後了结获利.

意大利第四季经济可能萎缩、德国和法国传来不佳消息以及投资者对希腊能否得到救助资金一直持怀疑态度令黄金走弱.

黄金今年迄今上涨了约11%,受助于美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将保持近零利率政策以及股市上涨.

"技术面因素再度主导了市场.鉴於不确定性的存在,进行获利了结要比守望容易多了."Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray称.

McGillivray还表示,鉴於技术图表上出现双底形态,黄金在上日劲扬2%後有可能延续上涨.不过,周三金价未能成功突破上日高点每盎司约1,750美元,大量卖盘活动出现.

若浏览金价双底技术图形,请点选(r.reuters.com/rug56s)

1944GMT,现货金XAU=下跌0.7%至每盎司1,732.49美元.

美国4月期金GCcv1结算价下跌17.10美元,报每盎司1,731.30美元.成交量较30日均值低约25%,但与近期表现相符.

分析师表示,欧元区和美国经济不确定性料支撑黄金.

尽管上周美国就业数据高於预期,美联储主席贝南克周二在国会作证时仍表示,美国经济复苏依旧面临挑战.

"美联储对经济的观点并没有就业数据那麽乐观,足以让基金经理们意识到,利率可能会在长期内保持低位."PVM Futures贵金属经纪商Carlos Perez-Santalla表示.

德国12月出口创下近三年来最大降幅.法国央行则称该国第一季经济将零成长.

Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)称将发布新的现货金期货,能够以现金结算.此举意在刺激现货金场外交易.

黄金-白银比率在51上方徘徊,为三个月最低水准.2011年大部分时间,该比率低於46,近30年平均值为64.

现货银XAG=下跌0.7%,报每盎司33.89美元.

INTL FCStone分析师Edward Meir表示,如果白银升穿35.70美元附近的主要阻力位,则可能可能升向每盎司40美元水准.

现货铂金(白金)XPT=上涨1.4%,报1,644.48美元,现货钯金XPD=微跌0.02美元,报702.95美元.

--------------------------1944GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 目前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1731.30 -17.10 -1.0 1726.00 1754.80 135,572

COMEX 3月白银期货 33.704 -0.490 -1.4 33.655 34.520 49,362

COMEX 4月铂金期货 1668.10 13.30 0.8 1645.30 1669.30 7,824

COMEX 3月钯金期货 715.90 6.75 1.0 704.95 717.95 3,214

现货金 XAU= 1732.49 -12.41 -0.7 1725.35 1751.30

现货银 XAG= 33.890 -0.250 -0.7 33.690 34.480

现货铂金 XPT= 1644.48 22.49 1.4 1640.50 1662.50

现货钯金 XPD= 702.95 -0.02 0.0 707.00 713.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=