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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 04:34 BJT

〔标题新闻〕新西兰将在2014/15年前重归预算盈余,但这样的目标是个"挑战"--财长英格利希

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D894J]

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