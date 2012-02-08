〔美国债市〕公债价格尾盘时微幅下跌,交易商等待希腊会议结果

* 交易商等待希腊会议结果

* 美国指标公债收益率短暂升至2%上方

* 10年期公债标售获得良好需求

路透纽约2月8日电---美国公债价格在周三尾盘交易中微幅下降,此前财政部标售的240亿美元10年期公债,得标利率超过2%,吸引了良好的市场需求.

美国财政部称,标售10年期公债US10YT=TWEB时,得标利率为较高的2.02%,近三分之一的投标为高值.

Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称,对10年期公债标售得标利率在"2%以上"将吸引买家的预期是正确的.

除去公债标售外,市场努力分辨希腊的长期前景,该国正试图满足国际贷款方的条件,以避免债务违约.

"我们对希腊持观望态度,"费城Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌1/32,报100-6/32,收益率为1.98%,盘中交投区间介於1.95%至2.025%.

30年期公债收益率US30YT=RR持平於3.14%.盘中在平盘上方和下方0.5个大点间波动,收益率在3.12%至3.18%间游走.

欧洲央行决策者对於是否插手希腊债务重组意见不一,这削弱了人们对希腊领导人将达成财政改革协议的乐观看法.

"问题在於希腊政府能否达成获得第二笔金援所必须的协议,"Seix Investment Advisors首席投资长兼RidgeWorth Total Return Bond Fund投资组合经理James Keegan称,"希腊有太多债务,但不会再增长了,因为撙节措施将削减债务."

Keegan称,欧洲央行提供的三年期贷款是2012年股市表现改善的背後动力.