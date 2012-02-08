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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 06:01 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌,希腊抒困谈判结果尚不明朗拖累市场

* 欧元/美元阻力位似乎在接近100日移动均线切入位1.3333美元附近

* 标普称希腊进行70%的债务减记,仍无法实现可持续债务水平

* 市场关注英国央行和欧洲央行周四将举行的会议

路透纽约2月8日电---欧元兑美元周三小幅下跌,之前一度触及两个月高位,因投资者等待希腊将达成协议以获得第二轮国际救助资金的强烈信号.

由於希腊债务谈判久拖不决,纽约交易时段午後欧元在平盘上下小幅波动.市场主要受到欧洲方面消息推动,和去年底情况类似.

希腊达成协议接受第二轮国际救助的希望上升,因欧元区各国财长将在布鲁塞尔进行会谈,希腊政治领导人已经举行会议以批准严苛的改革和撙节方案.

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