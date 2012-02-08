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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 06:26 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油连续第二天上涨,未受原油库存增加影响

* 上周美国原油和石油产品库存增长--EIA

* 伊朗称若遭受攻击,将会对美国利益进行反击

* 市场关注周四1330GMT将公布的初请失业金人数

路透纽约2月8日电---美国原油期货周三连续第二天上扬,未受到原油库存增加的影响,且汽油期货表现强劲提供支撑.与此同时布兰特原油期货因希腊债务协议有望达成和伊朗情势堪忧而上涨.

布兰特原油期货连续第七天上涨,并录得逾六个月最高收盘位.

美国能源资料协会(EIA)在一周报告中称,上周美国商业原油库存增加30.4万桶,幅增低於预估,但与周二的一份行业报告显示原油库存大幅减少的结果恰恰相反.

美国石油协会(API)称原油库存减少450万桶.参与路透调查的分析师在报告公布前预计,库存料增加240万桶.

EIA称,美国汽油库存增加163万桶,馏分油库存增加117万桶,预估为汽油库存小幅上升和馏分油库存减少.

美国汽油期货RBc1上涨4.77美分,收报每加仑2.9752美元,受助于布兰特涨势.

美国汽油期货相对强弱指标(RSI)日内升穿70,这对於关注技术性指标的投资者而言意味着超买.

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