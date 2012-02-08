〔国际油市〕NYMEX原油连续第二天上涨,未受原油库存增加影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 上周美国原油和石油产品库存增长--EIA
* 伊朗称若遭受攻击,将会对美国利益进行反击
* 市场关注周四1330GMT将公布的初请失业金人数
路透纽约2月8日电---美国原油期货周三连续第二天上扬,未受到原油库存增加的影响,且汽油期货表现强劲提供支撑.与此同时布兰特原油期货因希腊债务协议有望达成和伊朗情势堪忧而上涨.
布兰特原油期货连续第七天上涨,并录得逾六个月最高收盘位.
美国能源资料协会(EIA)在一周报告中称,上周美国商业原油库存增加30.4万桶,幅增低於预估,但与周二的一份行业报告显示原油库存大幅减少的结果恰恰相反.
美国石油协会(API)称原油库存减少450万桶.参与路透调查的分析师在报告公布前预计,库存料增加240万桶.
EIA称,美国汽油库存增加163万桶,馏分油库存增加117万桶,预估为汽油库存小幅上升和馏分油库存减少.
美国汽油期货RBc1上涨4.77美分,收报每加仑2.9752美元,受助于布兰特涨势.
美国汽油期货相对强弱指标(RSI)日内升穿70,这对於关注技术性指标的投资者而言意味着超买.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。