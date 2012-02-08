〔加拿大股市〕几近收平,因希腊债务谈判仍无结果

路透多伦多2月8日电---加拿大股市周三收盘几无变动,对希腊债务协议的期望提振金融股,但被欧洲经济数据不佳对矿业股的拖累所抵消.

希腊及其债权人之间的马拉松式谈判尚未达成协议.谈判旨在确保希腊能获得1,300亿欧元(1,720亿美元)救助,以助该国能支付下月即将到期的大批债务.

加拿大股市小幅收高,受金融股上涨0.5%的提振,银行受到希腊方面更多积极的信号支撑.加拿大皇家银行(RY.TO)涨幅居前,升0.6%至每股53.93加元.满地可银行(Bank of Montreal)(BMO.TO)升0.8%至58.60加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高8.6点,或0.1%至12,521.02点,盘中曾高见12,575.15点,但在突破其200日移动均线切入位後遭遇阻力.

矿业股受金价跌势拖累.金价下跌1%,因消息称意大利第四季经济可能萎缩,且德法两国经济数据不佳.

Teck ResourcesTCKb.TO在矿业板块中跌幅居前,下滑2%至40.75加元.该股年内迄今涨幅超过12%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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