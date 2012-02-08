《综述》美国就业市场好转降低采行第三轮量化宽松的可能性--FED官员

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 失业率下滑令美联储下一步举动难以预料
* 采取更多刺激举措并非肯定之事--威廉姆斯
* 进一步放宽政策不合理--拉克尔
路透加州圣拉蒙/纽约2月8日电---美国失业率下滑吸引了美国联邦储备理事会(美联储,FED)两位官员的关注,他们周三表示,就业市场继续改善降低了美联储采取更多刺激举措的可能性.
旧金山联储总裁威廉姆斯和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔指出,最近几个月好於预期的数据令美联储下一步提振经济的举措难以预料.美国失业率已降至8.3%,不过仍处於较高水平.
就业市场好转令投资者热议,猜测美联储最终是否会决定通过扩大资产购买推出第三轮量化宽松举措,即QE3.
威廉姆斯在加州圣拉蒙发表讲话後对记者表示,尽管美联储可能还需增加公债购买以支持疲弱的经济复苏,但就业数据降低了这种可能性.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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