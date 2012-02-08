〔货币市场〕美国库券收益率触及六个月高位,因联储抛售且供应量增加

路透纽约2月8日电---美国国库券收益率(殖利率)周三交投於六个月高点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)抛售短期债券,且供应量增加均带来压力.

美国隔夜回购利率和国库券收益率自1月中旬以来一直居高不下,由於在财政部增加短期债券标售规模的同时,美联储也在抛售.

一个月和三个月期国库券US1MT=RRUS3MT=RR收益率周三均一度升至9个基点,为去年8月以来最高水准.六个月期国库券收益率则升至11个基点的12月以来高点.

以公债为担保的隔夜回购协议利率周二约报13个基点,日内几无变动,但较上周的近30个基点有所回落.

"我认为一段时期内还不会回落至个位数."Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons指出.

美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)在未来几个月中预计也将抛售超过2,000亿美元短债,可能继续令收益率承受上行压力.

"美联储的卖短买长操作此前在推高收益率的过程中发挥了重要作用."Simons说,"再加上过去几周里国库券供应增加,已经促使一些资金离场."

美联储周三抛售了86亿美元2013年到期的债券.同时财政部也意外提高了国库券标售规模.例如,财政部周一表示,将标售370亿美元四周期国库券,高於前次330亿美元的发行规模.

美国货币市场基金也减少通过回购协议提供贷款,因为风险偏好上升令投资者将资金撤出这些超安全的基金,而且货币市场基金暂时回到通过商业票据和存单向银行提供融资的业务之上.

根据指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),银行间拆款利率周三继续下滑.该利率USD3MFSR=降至0.51325个基点,2011年底时超过0.58100个基点.

欧元/美元三个月期交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP相对持稳在0.73%左右,低於约1.60%的近期高位,但仍高於2011年中欧洲疑虑尚未升温时的0.40%区域.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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