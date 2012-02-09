所有现役A380客机均需接受机翼裂缝检查

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡/巴黎2月8日电---欧洲航空安全局周三要求，对全部68架现役空中客车A380客机进行机翼裂缝检查，称如果不进行补救，该缺陷可能引发安全风险。
此前澳洲航空（Qantas Airways）(QAN.AX)停飞一架A380客机一周，因在机翼零件上发现36处裂缝。
欧洲航空安全局发言人Dominique Fouda表示，新举措“反映第一轮检查的结果，几乎所有接受检查的A380客机都存在机翼裂缝”。
“如果不能发现并改正这种问题，A380客机的结构完整性可能会下降。”
空客发言人Stefan Schaffrath指出，受损的L形零件用於连接机翼表面及其下方支架，“并非主要承重结构”。
每架A380客机上有约4,000个此类支架，少量发现裂缝。但Schaffrath表示“A380客机的安全运营并不存在风险”。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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