霍姆斯再遭叙利亚军队攻击,土耳其希望国际社会采取行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼2月8日电---叙利亚军队周三再次对霍姆斯发动攻击，土耳其希望国际社会采取行动保护叙利亚平民。

据反对派表示，当天有数十人死亡，他们将霍姆斯比作利比亚的班加西，并加快了国际社会的外交博弈。

“我这个礼拜见到一家人被杀。”一位名叫艾哈迈德（Ahmed）的活动人士从霍姆斯接受路透采访时表示：“现在我觉得我是在等死。”

土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)在起身飞往华盛顿之前对路透表示，土耳其不能再袖手旁观，希望举行国际会议就结束叙利亚的杀戮及提供援助的途径达成一致。

达乌特奥卢说：“只做个观察家是不够的。现在到了向叙利亚人发出强有力的讯息的时候了，我们支持他们。”但他拒绝透露土耳其或其盟国准备考虑采取何种行动。

叙利亚军队使用坦克和大炮袭击了霍姆斯部分地区，摧毁了部分平民房屋。当地人缺水少食，医疗用品匮乏，且时刻需要提防屋顶上的狙击手。

达乌特奥卢表示：“国际社会应共同努力，提供帮助，特别是对霍姆斯那些无法出门的人。你可以想象，面对火炮的袭击，孩子们只能呆坐家中的情形……他们(叙利亚政府)不能继续如此镇压行动。”（完）