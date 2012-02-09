〔中国金融〕国债期货仿真交易近期有望推出,今年有望重新登场--报载

路透上海2月9日电---中国证券报周四引述消息人士称,国债期货仿真交易有望近期推出.这意味着在时隔17年後,国债期货可能在今年重新登场.

报导指出,参与仿真交易的试点机构在10家以内,试点机构类型拟包括期货公司、证券公司及商业银行三类.仿真交易合约品种可能将以中期为主,具体操作应该是借鉴美国市场一些成熟的做法.

在此前召开的全国证券期货监管工作会上,中国证监会主席郭树清表示,将积极研究开发股票、债券、基金相关新品种,稳妥推出国债、白银等期货以及期权等金融工具.

中国金融期货交易所总经理朱玉辰稍早透露,中金所正在规划推出国债期货.他曾表示,国债是很有价值的品种,中国国债余额有6.3万亿元人民币,是很大的现货市场.发展国债期货有望助推国债在二级市场的活跃度,对场内市场也是很好的呼应.

20世纪90年代初国债期货已进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.

报导指出,当前重启国债期货的各项条件基本具备,首先是国债现货市场快速发展为恢复国债期货提供了坚实基础,近几年债券市场规模高速扩张,国债的流动性大大增强.

其次,国债市场已形成较为完整的收益率曲线,为国债期货提供了依据.目前,记账式国债已经形成从三个月到30年的短期、中期、长期兼备的较为丰富的期限结构.此外,利率市场化进程加快也为重启国债期货提供了有效支撑.(完)