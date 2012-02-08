欧洲经济指标预测--2月9日-2月16日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月9日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 负25 负24
0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.2% -0.6%
(较上年同期) -3.0% -3.1%
制造业产出(较前月) +0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.4% -0.6%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 12月 逆差86 逆差86.4
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.5 逆差50.2
1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 2月 3,250 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 2月 1.00% 1.00%
2月10日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) -0.5% -0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字23
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -0.8% +1.1%
0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -0.5% +0.3%
工业生产(较上年同期) -4.0% -4.1%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 +0.4% -0.6%
(较上年同期) +6.65% +8.7%
产出物价(较前月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) +3.7% +4.8%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.3% +3.0%
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月13-15日
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) -- +3.0%
2月13日(一)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -2.3%
2月14日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 -- 负16
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.8%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 -- 负21.6
现况指数 -- 正28.4
2月15日(三)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.3%
0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季初值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 增加0.12
按照ILO计算的失业率 12月 -- 8.4%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差69
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.4%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1
2月16日(四)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81 (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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