〔金砖国家〕2月8日股汇市收盘纵览

路透2月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月8日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.16%,报1,060.70点.

中国股市:沪综指周三放量收涨2.4%,国家发改委上调成品油价的消息刺激石油及资源类等权重股大涨.不过,分析人士指出,目前市场仍缺乏持续性的做多因素,在政策出现实质性放松等利好之前,後市走势仍将反覆. 沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.[.SSCN]

香港股市:周三触及六个月高位,中资石油、地产及原料类股领涨,但中国周四将公布通货膨胀数据,港股涨势在技术阻力水位受阻.恒生指数.HSI收高1.54%,至21,018.46点.恒生国企指数.HSCE收1.79%,至11,705.86点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三追随强势中间价收升,并突破6.30的关键点位.因欧元走强提振风险偏好,且国家副主席习近平将於近期访美,人民币存在升值的政治压力.[ID:nCN1377232][CNY/CN]

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印度股市:周三收涨0.5%,受Tata Consultancy Services(TCS.NS)和Infosys Technologies(INFY.NS)等软件类股,以及高权值股Reliance Industries(RELI.NS)上涨的提振.指标BSE指数.BSESN收涨84.87点至17,707.32,有22支成份股上涨.该指数盘中最多上涨1%,今年迄今已经累计上涨逾14%.[.BO]

印度汇市:印度卢比周三微幅走高,受美元流入提振.不过,当地公司美元买盘增加,以及获利了结的担忧使市场情绪紧张.卢比兑美元INR=D2收报49.15/16,较周二收盘价49.19/20小幅上涨,盘中在48.9850-49.2550之间波动,表明市场人气脆弱.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收涨至1,643.530点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.24%,报884.91点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.13%,报29.7850卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.32%,报39.4717卢布.

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巴西股市:拉美股市连续第七日上涨,市场对希腊政界接近达成一致的预期升温,激励投资者买入风险资产.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.4%至66,177.52点,创下九个月新高.[ID:nL2E8D86OI]

巴西汇市:拉美货币收盘近持平,巴西雷亚尔微幅走升,因市场预期希腊将通过严格的改革措施,使该国避免失序违约.雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.38%至1.7173.[ID:nL2E8D8H6M]

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南非股市:三个交易日内首次收涨.综合指数.JALSH收高0.74%,报34,226.73点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.87%,报30,560.71点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元持稳,尽管有报导称政府考虑成立一个矿业财富基金用来阻升兰特,市场也在静候希腊纾困的最新消息.1545GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.5510,较周二纽约尾盘的7.5545变动不大.[ZAR/](完)