〔中国经济〕一季度GDP料增约8.5%,宏观政策应适时微调--国家信息中心

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海2月9日电---中国国家信息中心周四发布报告称,预计一季度中国GDP(国内生产总值)增长8.5%左右,CPI上涨约3.5%;建议宏观经济政策在"稳中求进"总基调的指导下,针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.
刊登在中国证券报的该报告称,今年一季度,全球经济下行风险加大,出口增速继续放缓,房地产、基建等投资明显降温拖累固定资产投资增长,社会消费品零售增长保持相对稳定,中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势.
同时,在国内外总需求同时放缓的背景下,一季度物价上涨压力有所缓解,初步预计居民消费价格指数(CPI)上涨3.5%左右,工业生产者出厂价格指数(PPI)上涨1%左右.
报告认为,尽管预计一季度GDP增长放缓,但仍处於合理区间,经济总体运行平稳可控.
报告并建议,应切实保障在建项目後续资金,继续调整优化房地产市场供求结构,积极落实小微企业相关优惠政策,进一步加强流动性管理的预调微调.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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