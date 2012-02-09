〔美股业绩〕思科第二季获利超预期且提高股息,第三季营收展望亦强劲(更新版)

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(新增细节)
* 第二季EPS超越预期,第三季营收预估强劲
* 第二季营收115亿美元,略高於华尔街估计的112.3亿
* 将季度派息提高至0.08美元
路透2月8日电---美国网络设备厂商思科(Cisco Systems)(CSCO.O)在发布优於预期的第二季业绩後,预期营收将进一步增长,归功于重组.该公司并计划增派股息.
该公司预期,会计年度第三季的营收增幅将介於5-7%,达到114-116亿美元,追平或略高於华尔街分析师平均预估的114.6亿美元.思科凭借全球触角和多元化的客户基础成为行业龙头.
公司高层还预期,在4月截止的第三季毛利率将为61.5-62%.
"整体而言,大家预期第三季的表现会不错,很可能稍好於估计,而(增加)派息则是意外之喜."瑞穗证券分析师Joanna Makris说.
思科第二季营收较上年同期增长10.6%至115亿美元.分析师此前平均预计为112.3亿.
第二季净利增至22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,上年同期分别为15亿美元和0.27美元.
扣除一次性项目的EPS为0.47美元,高於汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预期的0.43美元.
思科周三称,其计划每股普通股派发0.08美元的季度股息,较前季提高0.02美元.
"我们的业务重点继续展现良好表现--我们比计划提前一季达到削减10亿美元支出的目标."思科总裁兼执行长钱伯斯在声明中称.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
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