〔美股业绩〕思科第二季获利超预期且提高股息,第三季营收展望亦强劲(更新版)

(新增细节)

* 第二季EPS超越预期,第三季营收预估强劲

* 第二季营收115亿美元,略高於华尔街估计的112.3亿

* 将季度派息提高至0.08美元

路透2月8日电---美国网络设备厂商思科(Cisco Systems)(CSCO.O)在发布优於预期的第二季业绩後,预期营收将进一步增长,归功于重组.该公司并计划增派股息.

该公司预期,会计年度第三季的营收增幅将介於5-7%,达到114-116亿美元,追平或略高於华尔街分析师平均预估的114.6亿美元.思科凭借全球触角和多元化的客户基础成为行业龙头.

公司高层还预期,在4月截止的第三季毛利率将为61.5-62%.

"整体而言,大家预期第三季的表现会不错,很可能稍好於估计,而(增加)派息则是意外之喜."瑞穗证券分析师Joanna Makris说.

思科第二季营收较上年同期增长10.6%至115亿美元.分析师此前平均预计为112.3亿.

第二季净利增至22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,上年同期分别为15亿美元和0.27美元.

扣除一次性项目的EPS为0.47美元,高於汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预期的0.43美元.

思科周三称,其计划每股普通股派发0.08美元的季度股息,较前季提高0.02美元.

"我们的业务重点继续展现良好表现--我们比计划提前一季达到削减10亿美元支出的目标."思科总裁兼执行长钱伯斯在声明中称.(完)