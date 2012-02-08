澳新经济指标预测--2月9日-2月16日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月9-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月10日(五)
0030 澳洲央行货币政策季度声明
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%
澳洲房屋融资 -- +1.4%
2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%
2月14日(二)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3
企业状况指数 -- 正1
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
2月15日(三)
无重要经济指标公布.
2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 -- 减少2.93
全职就业人数(万人) -- 增加2.45
就业参与率 -- 65.2%
失业率 -- 5.2%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。