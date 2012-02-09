〔新西兰经济〕第四季失业率下降掩盖就业市场疲软,央行料不调息

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透惠灵顿2月9日电---新西兰第四季失业率降至近两年最低,主要因劳动力人口下降,市场因此仍预期央行继续维持利率在纪录低位.
官方数据周四显示,第四季失业率从前季的6.6%降至6.3%,但仅新增3,000个岗位,远低於预期.[ID:nCN8517061]
路透调查预估失业率为6.5%,就业增长0.4%.
不过分析师称,数据掩盖了更多人们退出劳动力大军的事实,劳动力市场看来仍然疲弱.
"失业率好於预期,但鉴於就业参与率下降的因素,这几乎不算是好消息,"德意志银行首席经济分析师Darren Gibbs称."几乎不能预示新西兰央行立场将更强硬."
第四季失业率为2010年3月以来最低,因兼职大幅增加抵消全职工作的减少.就业参与率从前一季的68.4%降至68.2%.
新西兰元兑美元NZD=从数据公布前的约0.8350降至0.8335.利率期货<0#NBB:>小幅走强.
浏览就业图表,请点击(link.reuters.com/xac56s).
新西兰央行上月连续第七次维持基准利率不变.
该行暗示,年内利率可能不变,符合市场预期.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。