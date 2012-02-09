〔新西兰经济〕第四季失业率下降掩盖就业市场疲软,央行料不调息

路透惠灵顿2月9日电---新西兰第四季失业率降至近两年最低,主要因劳动力人口下降,市场因此仍预期央行继续维持利率在纪录低位.

官方数据周四显示,第四季失业率从前季的6.6%降至6.3%,但仅新增3,000个岗位,远低於预期.[ID:nCN8517061]

路透调查预估失业率为6.5%,就业增长0.4%.

不过分析师称,数据掩盖了更多人们退出劳动力大军的事实,劳动力市场看来仍然疲弱.

"失业率好於预期,但鉴於就业参与率下降的因素,这几乎不算是好消息,"德意志银行首席经济分析师Darren Gibbs称."几乎不能预示新西兰央行立场将更强硬."

第四季失业率为2010年3月以来最低,因兼职大幅增加抵消全职工作的减少.就业参与率从前一季的68.4%降至68.2%.

新西兰元兑美元NZD=从数据公布前的约0.8350降至0.8335.利率期货<0#NBB:>小幅走强.

浏览就业图表,请点击(link.reuters.com/xac56s).

新西兰央行上月连续第七次维持基准利率不变.

该行暗示,年内利率可能不变,符合市场预期.(完)