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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 08:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月9日-2月16日****

路透2月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月6日当周-------------------------------

2月9日(四)

1330 加拿大新屋价格 12月 +0.2% +0.3%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 37 36.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.575

续请失业金人数(万人) 1月28日当周 350 343.7

1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.1%

趸售销售 +0.5% +0.6%

2月10日(五)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差480 逆差478

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差5.5 顺差10.7

出口 -- 400.9

进口 -- 390.2

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 74.5 75.0

现况指数 84.5 84.2

预期指数 69.5 69.1

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 -- 123.1

1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字500 赤字859.7

-----------------------------------2月13日当周-------------------------------

2月13日(一)

无重要经济指标公布.

2月14日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.6% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%

1330 美国进口物价 1月 +0.2% -0.1%

出口物价 持平 -0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%

1500 美国企业库存 12月 +0.3% +0.3%

2月15日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0

再融资指数 -- 4,500.7

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48

1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598

外资购买美国公债(亿美元) -- 540

1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.6% +0.4%

产能利用率 78.6% 78.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25

1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录

2月16日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 40 --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 1月28日当周 390 --

1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.1 65.7

建筑许可(万户) 68.1 67.1

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%

(较上年同期) -- +4.8%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) -- +3.0%

1330 加拿大制造业销售 12月 -- +2.0%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 8.5 7.3(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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