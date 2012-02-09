美国与加拿大经济指标预测--2月9日-2月16日****

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透2月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月6日当周-------------------------------
2月9日(四)
1330 加拿大新屋价格 12月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 37 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.575
续请失业金人数(万人) 1月28日当周 350 343.7
1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.1%
趸售销售 +0.5% +0.6%
2月10日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差480 逆差478
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差5.5 顺差10.7
出口 -- 400.9
进口 -- 390.2
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 74.5 75.0
现况指数 84.5 84.2
预期指数 69.5 69.1
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 -- 123.1
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字500 赤字859.7
-----------------------------------2月13日当周-------------------------------
2月13日(一)
无重要经济指标公布.
2月14日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.6% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%
1330 美国进口物价 1月 +0.2% -0.1%
出口物价 持平 -0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%
1500 美国企业库存 12月 +0.3% +0.3%
2月15日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0
再融资指数 -- 4,500.7
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48
1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598
外资购买美国公债(亿美元) -- 540
1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
产能利用率 78.6% 78.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25
1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录
2月16日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 40 --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 1月28日当周 390 --
1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.1 65.7
建筑许可(万户) 68.1 67.1
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) -- +4.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) -- +3.0%
1330 加拿大制造业销售 12月 -- +2.0%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 8.5 7.3(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。