挪威首相称挪中双边关系毫无进展

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩2月8日电---挪威首相斯滕贝尔格（Jens Stoltenberg）周三称，2010年诺贝尔和平奖授予刘晓波导致挪中双边关系受损，至今仍未得到修复；挪威政府尚未决定中国能否加入北极理事会。
“两国关系还没有正常化，2010年诺贝尔和平奖的後遗症仍在。双边关系停滞，长期没有进展。”Stoltenberg在北欧和波罗的海国家峰会期间告诉路透。
去年10月，挪威呼吁恢复双边关系正常化未果，中国称诺贝尔和平奖决定是对中国内政的干预。
挪威媒体曾表示，该国可以借由阻止中国成为北极理事会永久观察员，向中国施压。
自2010年诺贝尔和平奖颁发後，中国就停止了与挪威的双边自由贸易谈判，并取消与挪威部长级人物的会面。
2011年双边贸易额增长了20%，但是一些企业却遭遇挫折，其中包括几家大公司。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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