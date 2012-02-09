挪威首相称挪中双边关系毫无进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩2月8日电---挪威首相斯滕贝尔格（Jens Stoltenberg）周三称，2010年诺贝尔和平奖授予刘晓波导致挪中双边关系受损，至今仍未得到修复；挪威政府尚未决定中国能否加入北极理事会。

“两国关系还没有正常化，2010年诺贝尔和平奖的後遗症仍在。双边关系停滞，长期没有进展。”Stoltenberg在北欧和波罗的海国家峰会期间告诉路透。

去年10月，挪威呼吁恢复双边关系正常化未果，中国称诺贝尔和平奖决定是对中国内政的干预。

挪威媒体曾表示，该国可以借由阻止中国成为北极理事会永久观察员，向中国施压。

自2010年诺贝尔和平奖颁发後，中国就停止了与挪威的双边自由贸易谈判，并取消与挪威部长级人物的会面。

2011年双边贸易额增长了20%，但是一些企业却遭遇挫折，其中包括几家大公司。（完）