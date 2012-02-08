〔美股业绩〕Groupon第四季每股净亏损0.08美元,盘後股价暴跌13%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 每股净亏损0.08美元,上年同期为净亏损1.08美元
* 海外纳税增多导致净亏损
* 盘後股价大跌13%
路透2月8日电---团购网站Groupon(GRPN.O)周三公布季度亏损,因用户增速自前几季惊人水平放缓,这可能暗示消费者对团购交易感到厌倦.受此影响,公司股价下挫13%.
创始人Andrew Mason在公司上市後公布的首份财报中称,海外纳税增多使得公司出现净亏损.华尔街此前的预期均值为小幅获利.
该公司称,10-12月当季的全球活跃用户数量较上季增长20%,至3,300多万.活跃用户是指过去12个月里购买过优惠券的用户.
虽然该季全球活跃用户数量较上年同期大增275%,但分析师称此数据仍低於预期,而且其他人士指出,第一季营收预估黯淡预示着零增长.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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