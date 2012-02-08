〔美股业绩〕Groupon第四季每股净亏损0.08美元,盘後股价暴跌13%

* 每股净亏损0.08美元,上年同期为净亏损1.08美元

* 海外纳税增多导致净亏损

* 盘後股价大跌13%

路透2月8日电---团购网站Groupon(GRPN.O)周三公布季度亏损,因用户增速自前几季惊人水平放缓,这可能暗示消费者对团购交易感到厌倦.受此影响,公司股价下挫13%.

创始人Andrew Mason在公司上市後公布的首份财报中称,海外纳税增多使得公司出现净亏损.华尔街此前的预期均值为小幅获利.

该公司称,10-12月当季的全球活跃用户数量较上季增长20%,至3,300多万.活跃用户是指过去12个月里购买过优惠券的用户.