《中国报摘》--中国证券报2月9日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝与加拿大总理哈珀举行会谈称,双方制定全面加强经济合作规划,探讨商签中加自由贸易协定的可行性;在能源资源领域建立长期、稳定、多元的合作夥伴关系.

* 其他:

--消息人士透露,国债期货仿真交易有望近期推出,参与试点机构在10家以内,类型拟包括期货公司、证券公司及商业银行三类.

--证监会有关负责人称,2012年2月1日前已通过初审的计划IPO公司,预披露时间仍按照原有做法进行,即安排在发审委召开会议前五天.

--国家信息中心预计,今年一季度,GDP增长8.5%左右,CPI上涨约3.5%,建议宏观经济政策适时微调和预调.

--截至2月8日,1,534家上市公司披露2011年业绩预告,预增公司达842家.其中,中小板、创业板公司合计达580家,成为年报"预喜"的主力.

--上海市国资委消息称,今年将继续推进符合条件企业集团整体上市或核心业务资产上市,争取地方经营性国资证券化率从年初的34.7%进一步提升至38%.

--截至2月8日,24家证券公司公布今年1月份经营业绩数据,共实现净利6.37亿元人民币,其中,有9家出现亏损.

--记者从浙江省工商局获悉,国内首个小额贷款公司融资监管办法近日由浙江省工商局出台,将对小额贷款公司融资操作进行规范.

--天津贵金属交易所网站消息称,天津政府已经同意该交易所正式运营.

--豫能控股(001896.SZ)公告,公司拟与控股股东河南投资集团合资建设经营超超临界燃煤机组项目,预计总投资47.87亿元.

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)召开股东大会,表决通过了发行总额不超过260亿元人民币可转债等相关议案.

--工信部披露,已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案,若重组顺利,这家联合成立的钢铁集团将成为北方最大民营钢企.(完)

--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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