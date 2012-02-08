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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 07:55 BJT

《中国报摘》--金融时报2月9日

* 头版头条:

--中国国务院批转促进就业规划(2011-2015年)称,中国将提高经济发展对就业拉动能力,深入推进工资收入分配制度改革.

* 其他:

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示,今年是中国进行资源价格改革的最好时机,即出现通胀低且经济增长总体不太糟的大环境,今年水价、电价、天然气价格甚至油价料都走向合理化.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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