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2012年 2月 9日 星期四 08:45 BJT
〔标题新闻〕巴西石油巨头Petrobras称在近海首次发现盐下油藏,料日产量约84.5万桶
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D8HNC]
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