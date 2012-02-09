〔中国经济〕一季度仍将平稳回落,宏观政策应适时微调--国家信息中心(更新版)

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* 预计一季度GDP增长8.5%左右,CPI上涨约3.5%

* 建议政策预调微调,加强流动性管理

* 应考虑适时下调存款准备金率以释放部分流动性

路透北京/上海2月9日电---中国国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.

报告建议,应加大流动性预调微调力度,可考虑适时下调存款准备金率以释放部分流动性,或通过暂停央票发行和逆回购操作等公开市场手段净投放流动性,以保证银行体系流动性平稳,从而防范银行流动性风险,防止货币供应过度紧缩危害经济增长.

"一季度,全球经济下行风险加大,中国经济运行仍将处於稳步回落态势,初步预计,GDP将增长8.5%左右,CPI将上涨3.5%左右,PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨1%左右."报告称.

报告分析指出,一季度全球经济下行风险加大,出口增速继续放缓,房地产、基建等投资明显降温拖累固定资产投资增长,社会消费品零售增长保持相对稳定,中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%;全年CPI同比上涨5.4%.中国国家统计局将於今日公布1月CPI,路透调查显示,当月CPI同比增速料持平於上月的4.1%,主因春节长假消费需求旺盛,带动农产品价格走高.[ID:nCN1371472]

报告还预计,一季度,在房地产与基础设施建设投资放缓的拖累下,固定资产投资将继续回落,预计名义增速将为19.0%左右,增幅同比减缓6个百分点,实际投资增长13.9%,增幅同比减缓3.5个百分点.

消费水平则保持平稳增长,预计一季度社会消费品零售额增长16.5%左右.扣除价格因素,社会零售消费额实际增长13.1%,增幅高於上年同期1.5个百分点.

报告并预计,在全球需求放缓的背景下,一季度中国进出口增速将继续下滑,预计出口将增长12.0%左右,进口将增长13.5%左右,贸易逆差较去年一季度有所放大,将达到71.5亿美元.

**政策建议**

报告指出,尽管一季度GDP增长放缓,但仍处於合理区间,经济总体运行平稳可控,建议宏观经济政策在"稳中求进"总基调下,针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.应切实保障在建项目後续资金,继续调整优化房地产市场供求结构,积极落实小微企业相关优惠政策,进一步加强流动性管理的预调微调.

首先要积极支持在建和按期开工"十二五"重点建设规划项目,继续支持保障房建设,考虑通过适度扩大中央保障房投资比例、扩大地方发债试点以及加大银行信贷支持等方式,进一步加快保障房建设.建立未开工项目核查机制,对於在建项目,确实存在续建资金要求的,金融机构应加快审批程序.

同时要调整房地产市场供求结构.针对房地产市场投资与消费双双下滑的情况,建议在供给侧与需求侧全面加快房地产市场结构调整,同时银行等信贷机构对此类项目适当区别对待,提供较为适度的贷款支持,通过政策优惠鼓励此类项目扩大规模.

需求方面,完善自住型购房贷款机制.在公积金贷款和商业贷款审批过程中,应适当放宽自住型房贷审批条件,降低自住型购房贷款利率.支持地方政府探索保障房供给新渠道.地方政府可加大经济适用房等回购力度,并探索收购部分中低价位、中小户型商品房作为保障房等.

中国央行周二明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.[ID:nCN1374740]

财政部近日下发通知称,要拓宽保障房资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.[ID:nCN1372844](完)