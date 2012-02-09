更正:《热点透视》听跨国公司讲中国的真实增长故事

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
(更正:英文原文有误,第三段应为西门子公布"2011年"第四季…同比减少16%,非"2012年")
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫
路透香港2月9日电---中国官方数据不总有用.外国跨国公司的财报是对中国经济的另一良好实际参考.回顾在华大型企业最近的数字,例如百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)、西门子(SIEGn.DE)和LVMH(LVMH.PA),可见三种趋势.
消费企业提价.肯德基母公司百胜集团勉强将成本上涨转嫁给中国消费者.第四季同店销售增加21%,但食品、工资和租金上涨拖累利润率从上年同期的18%降至16%.百胜计划继9月涨价2%後,2012年再次提价.因此通胀尚未结束.
而重工业投资则放缓.向制造商供应机械的西门子公布2011年第四季中国新订单同比减少16%.电力企业伊顿公司(Eaton Corp)(ETN.N)指出中国是未达成销售目标的一个因素.当制造商开始消耗库存,而非增加生产时,外国供应商先有感觉.
再看奢侈品企业.他们的日子非常好过,说明即便经济放缓,富裕阶层的生活依然滋润.这对中国不断扩大的贫富差距,以及打击腐败的努力不是好事.这两个问题可能致社会矛盾,威胁增长稳定.卡地亚(Cartier)母公司历峰集团(Richemont)和路易威登在季度财报中都对中国需求表示乐观.根据胡润榜,路易威登和卡地亚是中国富豪最爱买的礼品品牌.
跨国公司业绩也有让人对中国经济乐观的一面.历峰集团欧洲销售同比增加16%,部分为中国游客带动.据世界奢侈品协会,他们在春节假期期间购买了72亿美元的奢侈品.这些没有正式归入进口,但若计入,几乎能抵消1月预计为100亿美元的中国贸易顺差.这让人感到一些宽慰,中国人消费依然畅旺.(完)
--译文审校 隋芬
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠