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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:07 BJT

〔日本数据〕1月M3货供额较上年同期增加2.6%--央行

路透东京2月9日电---日本央行周四公布,1月M3货供额较上年同期增加2.6%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

1月 12月 11月 上年1月

M2 +3.0 +3.2 +3.0 +2.3

M3 +2.6 +2.6 +2.5 +1.8

广义流动性 +0.4 +0.4 +0.3 -0.4

注:*为修正後数据.(完)

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--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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