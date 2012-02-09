〔日本数据〕1月M3货供额较上年同期增加2.6%--央行

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透东京2月9日电---日本央行周四公布,1月M3货供额较上年同期增加2.6%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
1月 12月 11月 上年1月
M2 +3.0 +3.2 +3.0 +2.3
M3 +2.6 +2.6 +2.5 +1.8
广义流动性 +0.4 +0.4 +0.3 -0.4
注:*为修正後数据.(完)
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--编译 侯向明;审校 孙茉莉
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。