《新兴市场重要经济事件预告》--2月9日-2月16日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
雅加达--印尼央行举行理事会议(0500).
首尔--韩国央行宣布利率决议(0100).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决议(0400).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.
2月10日(五)
新德里--欧盟-印度峰会.
布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录(0800).
巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.
2月13日(一)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).
耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.
2月14日(二)
华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.
北京--中国-欧盟峰会.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).
2月15日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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