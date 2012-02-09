版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月9日-2月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).

雅加达--印尼央行举行理事会议(0500).

首尔--韩国央行宣布利率决议(0100).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决议(0400).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.

2月10日(五)

新德里--欧盟-印度峰会.

布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录(0800).

巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.

2月13日(一)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).

耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.

2月14日(二)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

北京--中国-欧盟峰会.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).

2月15日(三)

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

2月16日(四)

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐