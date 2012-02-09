版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:20 BJT

〔韩国股市〕低开,之前希腊政界领袖未能就救助计划完全达成一致

路透首尔2月9日电---韩股周四开低,之前希腊政治领导人未能就救助计划各个方面完全达成一致.[ID:nCN1378282][ID:nCN1378244]

0006GMT,综合股价指数.KS11下滑0.43%报1,995.17点.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐