版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初跌破9,000点,市场聚集中国通胀数据

路透东京2月9日电---日本股市日经指数周四盘初跌破9,000点,因市场人士等待备受关注的中国通胀数据出炉,以期从中寻找政策放松的信号,同时投资者还在权衡今日稍晚希腊救助协议达成的可能性.

日经指数.N225跌0.3%至8,991.27点,进一步远离9,063点附近的200日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX亦跌0.2%至781.08点.(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐