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债券 | 2012年 2月 9日 星期四 08:32 BJT

《外汇动态》欧元下滑,因希腊抒困谈判尚不明朗

0013GMT---欧元在亚洲市场盘初下降,此前希腊各党派的协商结束,养老金削减问题未达成一致,但市场对希腊终将达成协议的乐观情绪支撑欧元.

欧元兑美元EUR=从纽约尾盘的1.3260短暂降至1.3215,随後回升至1.3255附近.

数位官员表示,希腊领导人将於今日稍晚重启会谈,而希腊也将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金会(IMF)三方进行讨论.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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