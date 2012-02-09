《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日(I)

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
**上海证券报**
--记者获悉,中国银监会近期知会商业银行,利用表外业务违规放贷的行为将被严惩,尤其是针对违规票据业务,监管机构将予以全面整顿.
--国税总局国际税务司表示,2011年中国非居民企业税收首次突破1,000亿元人民币,其中股息红利所得税成为最主要收入来源.
--国资委下发通知,要求央企加强改制企业剥离资产管理.
--国家能源局发布能源科技"十二五(2011-2015年)"规划,划分勘探与开采技术、加工与转化技术等四个重点技术领域,并将"提效优先"的原则贯穿至各领域的规划与实施之中.
**人民日报**
--中国商务部数据显示,2012年1月,全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售517.9万台,实现销售额137.4亿元人民币,同比分别下降32.5%和25.7%.
--2012年税制改革四大前瞻包括:营业税改征增值税将加速推进,房产税继续推进方向明确,资源税改革计征范围或将扩大,研究制定环境税并择机推出.
**第一财经日报**
--北京有望继上海之後,成为第二个实施增值税范围试点改革的城市.
--烟台银行涉4.3亿元承兑汇票案的犯罪嫌疑人刘维宁被抓获.
**21世纪经济报 道**
--记者获悉,国家发改委投资司会议确定,2012年中央预算内投资数字比去年增加200亿元左右,增加部分将主要用於保障性住房建设.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。