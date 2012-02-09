《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日(I)

--记者获悉,中国银监会近期知会商业银行,利用表外业务违规放贷的行为将被严惩,尤其是针对违规票据业务,监管机构将予以全面整顿.

--国家能源局发布能源科技"十二五(2011-2015年)"规划,划分勘探与开采技术、加工与转化技术等四个重点技术领域,并将"提效优先"的原则贯穿至各领域的规划与实施之中.