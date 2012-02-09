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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日(I)

**上海证券报**

--记者获悉,中国银监会近期知会商业银行,利用表外业务违规放贷的行为将被严惩,尤其是针对违规票据业务,监管机构将予以全面整顿.

--国税总局国际税务司表示,2011年中国非居民企业税收首次突破1,000亿元人民币,其中股息红利所得税成为最主要收入来源.

--国资委下发通知,要求央企加强改制企业剥离资产管理.

--国家能源局发布能源科技"十二五(2011-2015年)"规划,划分勘探与开采技术、加工与转化技术等四个重点技术领域,并将"提效优先"的原则贯穿至各领域的规划与实施之中.

**人民日报**

--中国商务部数据显示,2012年1月,全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售517.9万台,实现销售额137.4亿元人民币,同比分别下降32.5%和25.7%.

--2012年税制改革四大前瞻包括:营业税改征增值税将加速推进,房产税继续推进方向明确,资源税改革计征范围或将扩大,研究制定环境税并择机推出.

**第一财经日报**

--北京有望继上海之後,成为第二个实施增值税范围试点改革的城市.

--烟台银行涉4.3亿元承兑汇票案的犯罪嫌疑人刘维宁被抓获.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,国家发改委投资司会议确定,2012年中央预算内投资数字比去年增加200亿元左右,增加部分将主要用於保障性住房建设.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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