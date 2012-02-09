〔美国个股〕中国企业在美被控商业间谍罪,涉及杜邦和摩托罗拉

路透旧金山/芝加哥2月8日电---美国检察机构扩大一宗有关窃取杜邦(DuPont)(DD.N)行业机密的刑事诉讼,指控一家中国公司犯有商业间谍罪.

根据周三一份法院文件,北卡州一个大陪审团决定对中国攀钢集团提起诉讼,指控其犯有策划商业间谍的行为,包括窃取商业机密.

这项指控称,攀钢集团[SASADE.UL]与加州一位商人以及其他一些人,从杜邦获取一些有价值的商业机密.攀钢集团是中国四川一家国有钢铁生产企业.

此外,一位摩托罗拉前雇员周三被认定盗窃该公司商业机密,但不存在与中国有关的商业间谍行为.

曾在摩托罗拉担任工程师的金汉娟(Hanjuan Jin)被指控在她的电脑上或以其它数据存储形式保存数以千计的摩托罗拉商业机密,检控方称其意欲将这些信息提供给中国军方.

经过开庭审理,金汉娟被芝加哥联邦法院认定犯有三项窃取商业机密罪,每项罪名最长刑期可达10年.

在杜邦一案中,加州商人Walter Liew已因干扰证人而被羁押数月.他和他的妻子Christina亦面临商业间谍罪等罪名的指控.

未能联系到Liew夫妇的律师对此置评.

攀钢集团旗下三家分支机构以及该集团一名中国籍员工亦名列本案被告.记者周三未能联络到攀钢.(完)