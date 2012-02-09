〔美国个股〕中国企业在美被控商业间谍罪,涉及杜邦和摩托罗拉

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透旧金山/芝加哥2月8日电---美国检察机构扩大一宗有关窃取杜邦(DuPont)(DD.N)行业机密的刑事诉讼,指控一家中国公司犯有商业间谍罪.
根据周三一份法院文件,北卡州一个大陪审团决定对中国攀钢集团提起诉讼,指控其犯有策划商业间谍的行为,包括窃取商业机密.
这项指控称,攀钢集团[SASADE.UL]与加州一位商人以及其他一些人,从杜邦获取一些有价值的商业机密.攀钢集团是中国四川一家国有钢铁生产企业.
此外,一位摩托罗拉前雇员周三被认定盗窃该公司商业机密,但不存在与中国有关的商业间谍行为.
曾在摩托罗拉担任工程师的金汉娟(Hanjuan Jin)被指控在她的电脑上或以其它数据存储形式保存数以千计的摩托罗拉商业机密,检控方称其意欲将这些信息提供给中国军方.
经过开庭审理,金汉娟被芝加哥联邦法院认定犯有三项窃取商业机密罪,每项罪名最长刑期可达10年.
在杜邦一案中,加州商人Walter Liew已因干扰证人而被羁押数月.他和他的妻子Christina亦面临商业间谍罪等罪名的指控.
未能联系到Liew夫妇的律师对此置评.
攀钢集团旗下三家分支机构以及该集团一名中国籍员工亦名列本案被告.记者周三未能联络到攀钢.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。