《全球重要经济事件一览表》--2月9日-2月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).

华盛顿--美国总统奥巴马会晤意大利总理蒙堤,讨论应对意大利及欧元区债务危机的努力.

伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).

德国曼海姆--德国央行执委Joachim Nagel出席"欧元能否安然存活吗?"的小组讨论.(1800)

华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.(1730)

2月10日(五)

奥兰多--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在2012年全国家用住宅建筑业者协会国际建筑展"中发表演说,主题为"过渡期中的楼市".(1730)

新德里--欧盟-印度峰会.

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.(1200)

马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.

巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).

2月13日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马公布2013年预算提案.

东京--日本央行货币政策会议(至2月14日).

雅典--希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最後期限.

加州克莱蒙特--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在克莱蒙特McKenna学院发表演说,主题为"美联储的职责及最佳货币政策实作"(0145).

多伦多--安大略省财长Dwight Duncan在加拿大经济俱乐部发表演讲,主题为"排除赤字以及改革公共服务方式".(1645)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融市场研讨会发表演说(2130).

2月14日(二)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

北京--中国-欧盟峰会.

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会.(至2月15日)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查.

德拉瓦州纽瓦克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在Lyons Companies及德拉瓦大学经济教育及创业中心针对经济前景发表演说.(1345)

佛罗里达州SARASOTA--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在佛罗里达新学院全球互助中心针对经济前景发表演说(2240)

2月15日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月24-25日会议的会议纪录.(1900)

东京--日本央行公布月报.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议.(至2月16日)

伦敦--英国央行公布通胀报告.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布挪威经济调查.

比利时安特卫普--欧洲央行管理委员会委员柯恩在比利时经济论坛发表演讲.(1700)

德州圣马可士--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在2012年德州制造业峰会发表主旨演说.(1400)

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)就2012年政经总览在澳洲经济发展委员会讲话(2210).

2月16日(四)

弗吉尼亚州阿灵顿--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国联邦存款保险公司(FDIC)举办的"社区银行的未来"活动上讲话(1400).

比利时列日--欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)在比利时央行2011年年报发表会上讲话(1700).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决议和2月货币政策报告(0830).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威央行监管委员会和受邀来宾发表年度讲话(1700).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁会议(至2月17日).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至2月17日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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