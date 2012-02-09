〔英国央行〕央行拟推更多刺激举措来支撑经济复苏,但利率料维持不变

* 英国央行料将把量化宽松规模增加500亿英镑

* 央行料维持利率在0.5%的纪录低位不变

* 政策决定将於1200GMT出炉

* 部分分析师预计会有委员投出反对票

路透伦敦2月9日电---英国央行料将向经济挹注更多现金来支撑脆弱的复苏,尽管有迹象显示该国或已避开了重陷衰退.

英国央行周四稍晚料宣布将量化宽松资产购买规模增加500亿英镑,但鉴於最近较为乐观的经济消息面,该决定可能无法获得货币政策委员会(MPC)九名委员的一致支持.

增加挹注规模将受到政府的欢迎,因英国政府再度面临放松撙节措施的压力.英国经济在2011年底下滑,且失业率触及逾17年来最高水准.

英国央行去年10月意外宣布重启公债购买计划,此举时间早于市场预期.该央行买入了750亿英镑的英国公债,在很大程度上防止了英国受欧元区危机的影响.

"此後形势有了明显的好转,源自欧元区的最糟糕的尾部风险消失了,"野村分析师Philip Rush称.Rush并补充道,英国央行或在5月份将当前的宽松规模减少250亿英镑.