〔中国新股〕吉视传媒A股发行区间为6.58-7元,至多募资19.6亿元

路透上海2月9日电---中国有线网络运营商--吉视传媒股份有限公司周四公告称,本次A股首次公开发行(IPO)的发行价格区间为6.58-7.0元人民币,公司将至多募集资金19.6亿元.

吉视传媒本次将发行2.8亿股,其中网上发行为2.24亿股,其余网下发行,周五为网上认购日,下周三资金解冻.发行後公司将在上海证券交易所上市.

据招股意向书,该公司此次IPO募集资金将全部投入数字电视网络建设项目以及以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目,两项目总投资27.39亿元人民币.

2011年上半年该公司实现净利1.18亿元,每股收益0.11元;2010年全年共实现净利2.72亿元,同比增长100.51%,每股收益0.24元.

发行前该公司总股本为11.18亿股,吉林电视台拥有51.25%股权,其余股东均为省内地方广电局或广电中心.

本次IPO的主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK).

吉视传媒拥有吉林省有线电视网络的独家经营权,服务用户近400万户,形成广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基於有线电视网络的网络服务业务.

在中国三网融合的推广阶段(2013-2015年),吉视传媒计划进入增值电信业务,当然其未来亦将面临潜在竞争对手,如中国电信(0728.HK)等电信运营商的IPTV(网络电视).

目前已有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、东方明珠600832.SS、广电网络(600831.SS)等有线电视传媒企业在国内A股市场上市,涉及湖南、北京、上海、陕西等地的有线网络.2011年中央提出深化文化体制改革,业内预期未来文化传媒公司上市将加速.(完)