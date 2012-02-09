更正:〔欧洲金融〕希腊政党领袖未批准纾困计划要求,仍争取日内达成协议

(更正:内文第四段..."希腊第二轮纾困计划结束2010年来的马拉松式谈判",因译文有误,应更正为"希腊2010年以来的第二轮纾困计画";并相应调整文意)

路透雅典2月9日电---希腊政党领袖周四一早没能批准第二轮国际援助计划要求的改革和撙节举措,但总理帕帕季莫斯称,将试图在几小时内达成协议.

帕帕季莫斯在七小时的协商过後表示,除一项议题外,执政联盟三党派的领袖已经同意1,300亿欧元纾困计划要求的所有改革及撙节措施.

但帕帕季莫斯在周四清晨谈判破裂後表示,希望赶在欧元区财长周四会议前达成一致.欧元区财长将於周四1700GMT在布鲁塞尔聚首.

当欧元集团主席贾克召集布鲁塞尔会议(IMF总裁拉加德亦将出席)、以检视纾困方案以及希腊债务以旧换新计划时,希腊2010年以来的第二轮纾困计画马拉松式协商达成协议的前景明显好转.[ID:nCN1378148]

但帕帕季莫斯称,各党派领袖需要与欧盟执委会、欧洲央行和IMF这三方金主的官员进行更多讨论.

他表示,"政党领袖们已"同意纾困计划提出的其它所有要求,只有一项除外,还需与三方金主进一步研究讨论."

"将迅速展开讨论,以在欧元集团会议召开前达成协议."

帕帕季莫斯指出:"LAOS党领袖George Karatzaferis持严重保留态度."

执政联盟内另一个政党PASOK的发言人Panos Beglitis表示,补充养老金削减幅度是尚未谈拢的议题.

但Beglitis对记者称,各党派领袖同意将最低薪资下调22%,不过删除民间产业员工假期奖金的计划被取消.[ID:nCN1378302](完)

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