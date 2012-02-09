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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:52 BJT

〔国际油市〕美国原油期货徘徊於99美元附近,因憧憬希腊达成债务协议

路透东京2月9日电---美国原油期货周四升至每桶约99美元,连续第三日上涨,因对希腊达成债务协议的希望,帮助抵消了美国石油库存增加所带来的影响.

0007GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1上涨0.19美元,报每桶98.90美元,周三结算价上升0.3美元,报98.71美元.

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