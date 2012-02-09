〔中国金融〕天津市政府同意天津贵交所正式运营,建立贵金属场外市场

路透上海2月9日电---中国正在推进国内交易所清理整顿风暴之际,天津市政府近日正式批复天津贵金属交易所有限公司正式运营,要求其推进和完善贵金属场外市场建设.

天津市政府批复要求天津贵金属交易所有限公司按照天津滨海新区综合配套改革试验总体要求,推进金融改革创新,建立和完善贵金属场外交易市场.批复还明确,天津市金融办对天津贵金属交易所有限公司实施监管.

天津贵交所此前推出的天通金现货交易品种,因其实行做市商制度及24小时交易的便利,交易量增长非常快,一度成为国内主要的黄金交易市场之一.

不过央行及公安部等五部委去年底发布通知,确定上海黄金交易所和上海期货交易所是国内唯一两家可开展黄金交易的交易所,其他已开展业务的黄金交易所要立即停止开办新业务.天贵所当即暂停了新客户进行黄金现货延期交收交易.目前天贵所的交易品种还有白银现货交易.

中国证监会主席郭树清近日表示,确保在6月30日前完成交易所清理整顿的各项工作.此次清理整顿的对象不以交易场所的名称为界定标准,而是包括各种从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所.各省级人民政府作为组织实施清理整顿和规范市场秩序的责任主体.[ID:nCN1367758](完)