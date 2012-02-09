〔中国国企〕上海国资委续推企业整体上市,证券化率将提升至38%--报载

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透上海2月9日电---中国上海市国有资产监督管理委员会表示,2012年上海将继续推进符合条件的企业集团整体上市或核心业务资产上市,争取地方经营性国资证券化率从年初的34.7%进一步提升至38%.
中国证券报周四援引上海国资委副主任刘燮表示,2011年完成上海建工集团、上汽集团、上海交运集团的整体上市工作,上海地方经营性国资证券化额超过300亿元人民币,证券化率从年初的30.5%提高到34.7%,经营性国资证券化率已经从2008年的17.6%提高约一倍.
报导称,按2011年超过300亿元的国资证券化额粗略测算,2012年将有超过200亿元资产登陆资本市场.
刘燮表示,2012年将以优化旗下上市公司股权结构为目标,通过定向增发引入战略投资者、换股收购有效资产,增强上市公司发展後劲.同时,完善上海市国资委直接持股上市公司的管控模式.
此外,上海国资委系统企业集团已全部确定主业,90%以上的新增投资将聚焦主业以及战略新兴产业.在退出非主业方面,国资行业跨度已从2010年的70个收缩到64个,2012年将进一步收缩至60个以下.
数据显示,2011年上海国资系统累计实现营业收入14,211.19亿元,同比增长17.5%;利润总额927.56亿元,同比增长13.8%;归属母公司净利润439.64亿元,同比增长11.2%;资产总额25,208.54亿元,同比增长8.1%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。