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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:02 BJT

〔表格〕2月4日止当周外资在日本股市买超643亿日圆

路透东京2月9日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市买超643亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月29-2月4日 +64.3 +1,022.1 -842.0

1月22-28日 +38.7 r -485.8 -669.8

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月29-2月4日 -113.3 +281.1 -39.4

1月22-28日 -102.6 +1,156.9r +9.4(完)

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--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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