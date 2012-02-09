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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元下跌但公债上扬,央行利率决议即将公布

路透首尔2月9日电---韩元KRW=周四盘初略微下滑,市场人气谨慎,因之前希腊政界领导人称将继续谈判,以解决救助协议中尚存分歧的唯一一个问题.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,119.1,周三收盘报1,115.8.

市场人士还在关注料於0100GMT公布的韩国央行月度货币政策会议结果.外界广泛预计韩国央行将连续第八个月维持利率不变.

3月三年期公债期货KTBc1升0.05点至104.27.

0030 GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,119.1 1,115.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5117/232 14.4692/890

韩国公债期货KTBc1* 104.27 104.22

韩国综合股价指数.KS11 1,991.39 2,003.73

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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