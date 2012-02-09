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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 09:04 BJT

〔日本经济〕首相野田佳彦称政府和央行需密切合作,以提振日本经济

路透东京2月9日电---日本首相野田佳彦周四表示,政府和日本央行需要密切合作,来提振日本经济.(完)

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